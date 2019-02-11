12 февраля в Казани на улице Спартаковская отключат воду
Не будет ее почти сутки - вплоть до 6.00 13 февраля
Отключение связано с подключением водопровода к централизованным сетям водоснабженияФото: Артем ЛЕНЦ
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Во вторник, 12 февраля, в Казани на улице Спартаковская отключат воду. Об этом горожан заранее предупреждает пресс-служба мэрии города.
В частности, почти сутки водоснабжения не будет в доме №141. Ее подача будет прекращена с 9.00 12 февраля до 6.00 13 февраля.
Отключение связано с подключением водопровода к централизованным сетям водоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU