СЕГОДНЯ 11:14 2019-02-11T11:14:04+03:00

Не будет ее почти сутки - вплоть до 6.00 13 февраля

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Во вторник, 12 февраля, в Казани на улице Спартаковская отключат воду. Об этом горожан заранее предупреждает пресс-служба мэрии города.

В частности, почти сутки водоснабжения не будет в доме №141. Ее подача будет прекращена с 9.00 12 февраля до 6.00 13 февраля.

Отключение связано с подключением водопровода к централизованным сетям водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU