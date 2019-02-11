В Чувашии в аварии погибли женщина и ее 16-летняя дочь

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-11T10:56:13+03:00

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Наезд на двух женщинпешеходов произошел в пятницу, 8 февраля в 18.20 недалеко от села Ямашево Вурнарского района республики. По предварительным данным, 48-летняя жительница Вурнарского района вместе со своей 16-летней дочерью приехали на рейсовом автобусе к родственникам. Водитель высадил пассажирок неподалеку от перекрестка. Обе женщины-пешеходы решили перейти дорогу и стали обходить автобус сзади, не убедившись в безопасности этого маневра.

В результате обе женщины попали под колеса "Лады Весты", которой управлял 24-летний житель Канашского района. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, они погибли на месте наезда.

ИСТОЧНИК KP.RU