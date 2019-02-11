В Казани в 120 подъездах заменят старые лифты

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-11T10:31:03+03:00

Тендер уже объявлен и размещен на сайте госзакупок

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В Казани 120 лифтов уже требуют замены - их признали негодными, что и планируется сделать в 2019 году. На замену лифтов потребуется свыше 247,5 миллионов рублей.

На сайте госзакупок появился тендер для желающих принять участие в этом проекте.

Обеспечить новыми лифтами требуется 43 дома в Ново-Савиновском районе. Эти дома расположены на улицах Адоратского, Амирхана, Чуйкова, Четаева, Чистопольская и проспекте Ямашева.

36 лифтов в домах на улицах Латышских Стрелков, Ломжинская, Минская, Мира, Ноксинский спуск и Фучика заменят в Советском районе.

В Приволжском районе заменят лифты в 31 подъезде в домах на проспекте Победы, улицах Дубравная, Рихарда Зорге и Фучика.

В Московском районе заменят пять лифтов в домах на улицах Восход и Декабристов, 113. Еще три в домах на улице Окольная в Кировском районе Казани.Два подлежат замене в доме на улице Вишневского в Вахитовском, еще один - в высотном доме на улице Лукина в Авиастроительном районе.

Все ремонтные работы должны быть завершены к 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU