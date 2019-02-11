2019-02-11T10:00:04+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают водителя, скрывшегося после наезда на женщину

Пострадавшая доставлена в больницу
Лика ИСАЕВА
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Женщину сбили в Московском районе Казани.Женщину сбили в Московском районе Казани.Фото: Из материалов пресс-службы
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Авария произошла 9 февраля в 20.37 в Московском районе столицы Татарстана. Напротив дома № 16 по улице Октябрьская автомобиль сбил 40-летнюю женщину. Сразу после наезда автомобиль нарушителя скрылся с места ДТП.

- Пострадавшую в ДТП женщину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. - Ведется розыск водителя, не остановившегося после наезда на пешехода.

Госавтоинспекция столицы Татарстана просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-815, 5-333-848.

ИСТОЧНИК KP.RU

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