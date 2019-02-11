За 2018 год на озерах и реках Казани спасли 10 человек
Среди них было четверо детей
Изменить размер текста:
Во время купального сезона 2018 года спасатели Казани оказали доврачебную помощь 264 отдыхающим на пляжах и местах отдыха. При этом спасли во время купания 10 человек, среди них четверо детей.
Со времени начала ледостава спасатели провели 90 патрулирований по в акваториях рек Волга и Казанка. При этом они раздали 320 памяток для отдыхающих.
Для предупреждения и ликвидации ЧС в Казани создано 12 служб гражданской защиты. На все случаи созданы оперативные планы ликвидации ЧС "Буран", "Половодье", "Ураган", "Стужа".
ИСТОЧНИК KP.RU