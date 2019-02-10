Ночью и утром 11 февраля в Татарстане ожидается туман

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-10T15:30:25+03:00

Вместе с тем, существенных осадков в этот день не ожидается, а столбики термометров днем будут колебаться от -3 до -8 градусов по Цельсию Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Стало известно, что ночью и утром в понедельник, 11 февраля, в Татарстане в целом и в Казани в частности ожидается туман. Помимо этого, на дорогах республики будет гололедица. О таких погодных условиях жителей региона предупреждает МЧС Татарстана.

Ведомство просит водителей избегать резких торможений, на остановках использовать жилет повышенной видимости и по возможности вовсе отказаться от поездок на дальние расстояния. Пешеходам же следует пересекать улицу только по пешеходных переходам, не перебегать трассу перед движущимся транспортом и прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

Вместе с тем, по информации Гидрометцентра, существенных осадков в этот день не ожидается, а столбики термометров днем будут колебаться от -3 до -8 градусов по Цельсию. Ночью же при прояснениях температура может опускаться до 16 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU