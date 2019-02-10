2019-02-10T15:30:25+03:00
Общество

Ночью и утром 11 февраля в Татарстане ожидается туман

Помимо этого неудобства жителям республики будет доставлять гололед на дорогах
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Вместе с тем, существенных осадков в этот день не ожидается, а столбики термометров днем будут колебаться от -3 до -8 градусов по ЦельсиюВместе с тем, существенных осадков в этот день не ожидается, а столбики термометров днем будут колебаться от -3 до -8 градусов по ЦельсиюФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Стало известно, что ночью и утром в понедельник, 11 февраля, в Татарстане в целом и в Казани в частности ожидается туман. Помимо этого, на дорогах республики будет гололедица. О таких погодных условиях жителей региона предупреждает МЧС Татарстана.

Ведомство просит водителей избегать резких торможений, на остановках использовать жилет повышенной видимости и по возможности вовсе отказаться от поездок на дальние расстояния. Пешеходам же следует пересекать улицу только по пешеходных переходам, не перебегать трассу перед движущимся транспортом и прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

Вместе с тем, по информации Гидрометцентра, существенных осадков в этот день не ожидается, а столбики термометров днем будут колебаться от -3 до -8 градусов по Цельсию. Ночью же при прояснениях температура может опускаться до 16 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах готовят к премьере спектакля о снесении поселений при строительстве плотины через Каму
В Нижнекамске 12 февраля отключат свет на двух улицах
Владимир Путин уволил двух чиновников из Татарстана
Министр культуры России усомнился в том, что Чебоксарам действительно 550 лет
Во время пожара в частном доме в Татарстане в огне погиб мужчина
Рустам Минниханов высоко оценил спортивную одежду татарстанского бренда
В Татарстане ввели почти 10% жилья от плана на 2019 год
10 февраля в Татарстане ожидается небольшой снег и гололедица
Более 20 тысяч казанцев приняли участие в «Лыжне России»
В Казани на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина
За минувшие сутки с казанских улиц вывезли более 15,5 тысяч тонн снега
10 февраля казанский «Зенит» примет «Факел» из Нового Уренгоя
В Татарстане на пожаре спасли пьяного мужчину
Казань примет фестиваль скандинавских короткометражек
Президент России освободил от должностей главу следственного комитете Татарстана и замглавы МВД республики
Жителя Чувашия будут судить за избиение сотрудницы кафе и полицейского
В Марий Эл по факту гибели на пожаре бабушки и ее трехлетнего внука возбудили уголовное дело
ВСМ Москва-Казань хотят протянуть до Набережных Челнов
В Казани пойманный за руку вор хотел порезать себя ножом и ранил продавщицу
Владимир Путин назначил 7 судей в Татарстане
В Чебоксарах в парке снесли домик на дереве, который сдавался в аренду