Ночью и утром 11 февраля в Татарстане ожидается туман
Стало известно, что ночью и утром в понедельник, 11 февраля, в Татарстане в целом и в Казани в частности ожидается туман. Помимо этого, на дорогах республики будет гололедица. О таких погодных условиях жителей региона предупреждает МЧС Татарстана.
Ведомство просит водителей избегать резких торможений, на остановках использовать жилет повышенной видимости и по возможности вовсе отказаться от поездок на дальние расстояния. Пешеходам же следует пересекать улицу только по пешеходных переходам, не перебегать трассу перед движущимся транспортом и прикрепить на одежду светоотражающие элементы.
Вместе с тем, по информации Гидрометцентра, существенных осадков в этот день не ожидается, а столбики термометров днем будут колебаться от -3 до -8 градусов по Цельсию. Ночью же при прояснениях температура может опускаться до 16 градусов мороза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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