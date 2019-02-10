В Набережных Челнах готовят к премьере спектакля о снесении поселений при строительстве плотины через Каму

СЕГОДНЯ 17:33 2019-02-10T17:33:04+03:00

«Прощание с Агиделью» покажут в апреле в татарском драматическом театре города

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В Набережных Челнах полным ходом идет подготовка к премьерному показу спектакля «Прощание с Агиделью» по мотивам произведения Ягуса Шафикова «Хуш, Агыйдел!». Работа над ним идет в татарском драматическом театре города.

Постановка будет рассказывать о переселении жителей и снесению поселений при строительстве плотины через Каму в Набережных Челнах, при возведении инженерных сооружений Нижнекамской ГЭС.

Известно, что хореографию «Прощания с Агиделью» ставит известный танцор из Казани – Нурбек Батулла. Он является лауреатом театральной премии «Золотая маска».

На суд зрителей спектакль представят в апреле текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU