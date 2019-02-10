Владимир Путин уволил двух чиновников из Татарстана

СЕГОДНЯ 14:24 2019-02-10T14:43:34+03:00

Соответствующий приказ от 8 февраля 2019 года появился на сайте правовой информации страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В немилость президента России попали замминистра внутренних дел республики и глава регионального управления Следственного комитета

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Стало известно, что президент России Владимир Путин сразу двух чиновников из Татарстана. Соответствующий приказ от 8 февраля 2019 года появился на сайте правовой информации страны.

В частности занимаемые должности освободили заместитель министра внутренних дел Татарстана, генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов и руководитель следственного управления Следственного комитета республики Павел Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU