2019-02-10T14:43:34+03:00
Общество

Владимир Путин уволил двух чиновников из Татарстана

В немилость президента России попали замминистра внутренних дел республики и глава регионального управления Следственного комитета
Алина ГАБДУЛИНА
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Соответствующий приказ от 8 февраля 2019 года появился на сайте правовой информации страныСоответствующий приказ от 8 февраля 2019 года появился на сайте правовой информации страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что президент России Владимир Путин сразу двух чиновников из Татарстана. Соответствующий приказ от 8 февраля 2019 года появился на сайте правовой информации страны.

В частности занимаемые должности освободили заместитель министра внутренних дел Татарстана, генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов и руководитель следственного управления Следственного комитета республики Павел Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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