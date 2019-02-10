2019-02-10T16:26:13+03:00
Общество

В Нижнекамске 12 февраля отключат свет на двух улицах

Причина этого - плановый ремонт линий электропередач в жилых массивах
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Стало известно, что во вторник, 12 февраля, на двух улицах Нижнекамска отключат электричество. Причина этого - плановый ремонт линий электропередач в жилых массивах .

В частности, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 света не будет в домах № 27 и 29 по улице Лесная и в доме № 66 по улице Шинников. Об эом горожан заранее предпреждает мэрия Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах готовят к премьере спектакля о снесении поселений при строительстве плотины через Каму
Ночью и утром 11 февраля в Татарстане ожидается туман
Владимир Путин уволил двух чиновников из Татарстана
Министр культуры России усомнился в том, что Чебоксарам действительно 550 лет
Во время пожара в частном доме в Татарстане в огне погиб мужчина
Рустам Минниханов высоко оценил спортивную одежду татарстанского бренда
В Татарстане ввели почти 10% жилья от плана на 2019 год
10 февраля в Татарстане ожидается небольшой снег и гололедица
Более 20 тысяч казанцев приняли участие в «Лыжне России»
В Казани на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина
За минувшие сутки с казанских улиц вывезли более 15,5 тысяч тонн снега
10 февраля казанский «Зенит» примет «Факел» из Нового Уренгоя
В Татарстане на пожаре спасли пьяного мужчину
Казань примет фестиваль скандинавских короткометражек
Президент России освободил от должностей главу следственного комитете Татарстана и замглавы МВД республики
Жителя Чувашия будут судить за избиение сотрудницы кафе и полицейского
В Марий Эл по факту гибели на пожаре бабушки и ее трехлетнего внука возбудили уголовное дело
ВСМ Москва-Казань хотят протянуть до Набережных Челнов
В Казани пойманный за руку вор хотел порезать себя ножом и ранил продавщицу
Владимир Путин назначил 7 судей в Татарстане
В Чебоксарах в парке снесли домик на дереве, который сдавался в аренду