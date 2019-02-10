В Нижнекамске 12 февраля отключат свет на двух улицах

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-10T16:26:13+03:00

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Стало известно, что во вторник, 12 февраля, на двух улицах Нижнекамска отключат электричество. Причина этого - плановый ремонт линий электропередач в жилых массивах .

В частности, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 света не будет в домах № 27 и 29 по улице Лесная и в доме № 66 по улице Шинников. Об эом горожан заранее предпреждает мэрия Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU