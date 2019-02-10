2019-02-10T13:30:45+03:00
Общество

Министр культуры России усомнился в том, что Чебоксарам действительно 550 лет

По словам Владимира Мединского, настоящая история города насчитывает как минимум 750-850 лет
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба министерства культуры РоссииФото: пресс-служба министерства культуры России
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в 2019 году Чебоксарам официально исполняется 550 лет, министр культуры России Владимир Мединский усомнился в достоверности этой цифры. На выездном заседании оргкомитета по подготовке к празднованию он выразил предположение, что столице Чувашии как минимум 750-850 лет.

Причиной ошибочного возраста города глава ведомства считает тот факт, что по принятой в нашей стране традиции датой основания принято считать дату упоминания в первых российских источниках. После Мединский отметил, что к в зарубежных источниках и на зарубежных картах город, находящийся на этом месте, обозначался значительно раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин уволил двух чиновников из Татарстана
Во время пожара в частном доме в Татарстане в огне погиб мужчина
Рустам Минниханов высоко оценил спортивную одежду татарстанского бренда
В Татарстане ввели почти 10% жилья от плана на 2019 год
10 февраля в Татарстане ожидается небольшой снег и гололедица
Более 20 тысяч казанцев приняли участие в «Лыжне России»
В Казани на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина
За минувшие сутки с казанских улиц вывезли более 15,5 тысяч тонн снега
10 февраля казанский «Зенит» примет «Факел» из Нового Уренгоя
В Татарстане на пожаре спасли пьяного мужчину
Казань примет фестиваль скандинавских короткометражек
Президент России освободил от должностей главу следственного комитете Татарстана и замглавы МВД республики
Жителя Чувашия будут судить за избиение сотрудницы кафе и полицейского
В Марий Эл по факту гибели на пожаре бабушки и ее трехлетнего внука возбудили уголовное дело
ВСМ Москва-Казань хотят протянуть до Набережных Челнов
В Казани пойманный за руку вор хотел порезать себя ножом и ранил продавщицу
Владимир Путин назначил 7 судей в Татарстане
В Чебоксарах в парке снесли домик на дереве, который сдавался в аренду