Министр культуры России усомнился в том, что Чебоксарам действительно 550 лет

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-10T13:30:45+03:00

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Несмотря на то, что в 2019 году Чебоксарам официально исполняется 550 лет, министр культуры России Владимир Мединский усомнился в достоверности этой цифры. На выездном заседании оргкомитета по подготовке к празднованию он выразил предположение, что столице Чувашии как минимум 750-850 лет.

Причиной ошибочного возраста города глава ведомства считает тот факт, что по принятой в нашей стране традиции датой основания принято считать дату упоминания в первых российских источниках. После Мединский отметил, что к в зарубежных источниках и на зарубежных картах город, находящийся на этом месте, обозначался значительно раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU