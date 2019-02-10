Во время пожара в частном доме в Татарстане в огне погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-10T12:05:17+03:00

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В воскресенье, 10 февраля, приблизительно в 7:48 загорелся одноэтажный частный дом в селе Бура-Кирта Заинского района Татарстана. На месте оперативно прибыли пожарные, которые увидели, что огонь уже перекинулся на кирпичную баню.

По информации МЧС республики, в 8.20 пожар удалось локализовать, а в 8:30 - полностью ликвидировать. После, в ходе разбора сгоревших конструкций дома, пожарные обнаружили тело его 65-летнего хозяина.

Причины несчастного случая устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU