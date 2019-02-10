Рустам Минниханов высоко оценил спортивную одежду татарстанского бренда
В субботу, 9 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новым татарстанским брендом одежды ALGA. Произошло это во время совещания в Доме Правительства республики.
Известно, что ALGA – марка спортивной одежды, существующая с 2014 года. На данный момент более 300 спортивных коллективов и 250 коммерческих структур предпочитают именно этот бренд. Отмечается, что вдохновение дизайнеры одежды черпают в геральдической символике Татарстана.
Во время встречи с Рустамом Миннихановым молодые предприниматели отметили, что в планах компании – экспорт одежды за рубеж. Первые поставки пойдут в Турцию и Арабские Эмираты.
Глава региона высоко оценил продукцию и пожелал ее производителям успехов в задуманном.
ИСТОЧНИК KP.RU