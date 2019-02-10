2019-02-10T10:10:04+03:00
Общество

В Татарстане ввели почти 10% жилья от плана на 2019 год

Это порядка 261,9 тысячи квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По информации на 8 февраля, в Татарстане введено в эксплуатацию 9,8 % жилья от плана на 2019 год. Это порядка 261,9 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирека Файзуллина.

В общем, в республике по программе социальной ипотеки в текущем году ожидается ввод 165 домов на 7,8 тысячи квартир. Вместе с тем, своих квартир по договорам найма жилых помещений сейчас ожидают 309 детей-сирот. Помимо этого, в 2019 году Татарстан обеспечит жильем 133 семьи, входящие в отдельные категории граждан, и введет в эксплуатацию 149 инвестиционных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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