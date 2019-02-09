2019-02-09T19:15:27+03:00
Общество

10 февраля в Татарстане ожидается небольшой снег и гололедица

Максимальная температура воздуха днем в Казани составит от 3 до 5 градусов ниже нуля.
Наиля ГАЛИМОВА
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Ветер ожидается юго-западный умеренный.Ветер ожидается юго-западный умеренный.Фото: Алина НИЗАМОВА
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10 февраля, в воскресенье в Татарстане ожидается облачность с прояснениями. Также синоптики предсказывают местами небольшой снег. По данным Гидрометцентра Татарстана ветер будет юго-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов ниже нуля, а при прояснениях до 16 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем ожидается от 3 до 8 градусов ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.

В Казани также ожидается облачность с прояснениями и небольшой снег. Максимальная температура воздуха днем составит от 3 до 5 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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