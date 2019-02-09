Более 20 тысяч казанцев приняли участие в «Лыжне России»
9 февраля в Казани прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В этом году в забегах участвовали 20800 человек. Мероприятие проходило на трех городских площадках.
Так, в Горкинско-Ометьевском лесу на лыжню вышли около 6 тысяч участников. Около 5 тысяч человек пришли на площадку в пойме реки Казанки. Основной старт в столице Татарстана был дан в поселке Юдино на стадионе «Локомотив», куда пришли 10 тысяч лыжников, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
Самым возрастным участником гонки стал 93-летний Петр Яльдиряков, а самым юным – 3-летний Артем Воробьев. Также в мероприятии приняли участие и профессиональные спортсмены, преодолевшие дистанцию в 5 или 10 километров в зависимости от возрастной категории.
Кроме того, на мероприятии состоялись вип-забеги, в которых участвовали представители республиканских и федеральных органов власти.
ИСТОЧНИК KP.RU