В Казани на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина
В Казани днем 9 февраля спасателям сообщили о пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Тополевой.
Прибыв на место, спасатели установили, что в одной из квартир на 1 этаже горят вещи и мебель. С других этажей эвакуировались около 30 человек.
В ходе тушения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Кроме этого, пожарным удалось спасти одного пострадавшего.
К ликвидации пожара привлекались 57 человек и 21 ед. техники, в том числе от МЧС - 44 человека и 16 ед. техники.
Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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