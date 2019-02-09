В Казани на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

СЕГОДНЯ 16:35 2019-02-09T16:35:17+03:00

С других этажей эвакуировали около 30 человек

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В Казани днем 9 февраля спасателям сообщили о пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Тополевой.

Прибыв на место, спасатели установили, что в одной из квартир на 1 этаже горят вещи и мебель. С других этажей эвакуировались около 30 человек.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Кроме этого, пожарным удалось спасти одного пострадавшего.

К ликвидации пожара привлекались 57 человек и 21 ед. техники, в том числе от МЧС - 44 человека и 16 ед. техники.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU