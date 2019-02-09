За минувшие сутки с казанских улиц вывезли более 15,5 тысяч тонн снега

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-09T13:53:51+03:00

К уборке привлекли 497 дорожных рабочих и 812 единиц спецтехники

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С улиц Казани за минувшие сутки убрали 15516 тонн снега. Для такого объема работ привлекли 497 дорожных рабочих и 812 единиц специальной техники, в том числе 161 комбинированная дорожная машина, 23 снегопогрузчика, 131 тракторная щетка, 32 грейдера, 104 фронтальных погрузчика, 52 МКСМ «Барсик», 294 самосвала.

9 февраля на уборку выйдут 404 дорожных рабочих и 338 единиц специальной техники.

Снег уберут с участков улиц: 2-я Даурская, Айдарова, Баумана, П.Витра, Вишневского, Волгоградская, Восстания, Восход, Гагарина, Гвардейская, Даурская, Декабристов, Дементьева, Королева, Максимова, Меридианная, Назарбаева, Нардуган, Несмелова, Павлова, Солдатская, С.Хакима, Центральная, Чуйкова, Шуртыгина, а также проспектов Амирхана, Ибрагимова, Камалеева, Победы, Горьковского шоссе, Мамадышского тракта, Ноксинского спуска, Кировской дамбы, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU