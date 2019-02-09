10 февраля казанский «Зенит» примет «Факел» из Нового Уренгоя

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-09T12:39:10+03:00

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«Зенит-Казань» продолжает серию матчей против лидеров российского волейбола. Так, после побед над «Кузбассом» и «Белогорьем», 10 февраля татарстанской команде предстоит сыграть с «Факелом» из Нового Уренгоя, занимающим 4-е место в турнирной таблице.

На клубном чемпионате мира в ноябре казанцы уступили «Факелу» со счетом 2:3. Это поражение не позволило «Зениту» выйти из группы. А команда из Нового Уренгоя в итоге добрался до «бронзы» турнира.

После клубного ЧМ татарстанская команда взяла реванш у соперника, выиграв 3:0 в гостях. Помимо казанского «Зенита» в текущем чемпионате «Факел» обыграли лишь «Белогорье», «Локомотив» и «Урал». Причем проигрывали новоуренгойцы в пяти партиях.

Начало матча назначено на 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU