В Татарстане на пожаре спасли пьяного мужчину
Накануне днем в Нижнекамске пожарным сообщили о задымлении в подъезде одного из домов на улице Чабьинская.
Прибывшие на место спасатели поднялись на 4 этаж и бензорезом вскрыли дверь в нужную квартиру. Попав внутрь задымленного помещения, пожарные обнаружили спящего на диване 40-летнего мужчину. Он оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения, спасатели вывели его на свежий воздух.
Очагом возгорания оказался стул, находившийся на балконе квартиры. Пожар ликвидировали на площади 0,3 квадратных метра.
– Эвакуация людей не проводилась. Госпитализация спасённому не понадобилась.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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