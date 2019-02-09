В Татарстане на пожаре спасли пьяного мужчину

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-09T10:48:46+03:00

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении

Изменить размер текста: A A

Накануне днем в Нижнекамске пожарным сообщили о задымлении в подъезде одного из домов на улице Чабьинская.

Прибывшие на место спасатели поднялись на 4 этаж и бензорезом вскрыли дверь в нужную квартиру. Попав внутрь задымленного помещения, пожарные обнаружили спящего на диване 40-летнего мужчину. Он оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения, спасатели вывели его на свежий воздух.

Очагом возгорания оказался стул, находившийся на балконе квартиры. Пожар ликвидировали на площади 0,3 квадратных метра.

– Эвакуация людей не проводилась. Госпитализация спасённому не понадобилась.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU