2019-02-09T09:39:42+03:00
Звезды

Казань примет фестиваль скандинавских короткометражек

Показы пройдут с 28 февраля по 3 марта
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: официальная группа кинотеатра в соцсетях.Фото: официальная группа кинотеатра в соцсетях.
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С 28 февраля по 3 марта в Казани в кинотеатре КДК имени Ленина пройдет фестиваль короткометражных скандинавских фильмов «NordicShorts». Зрителям представят одну документальную и пять игровых работ шведских, финских и норвежских режиссеров.

Так, жители и гости столицы Татарстана увидят финский фильм «Каяни», который рассказывает о брате и сестре, возвращающихся из Франции в Финляндию, где провели раннее детство. Там герои хотят встретиться с отцом, одержимым идеями о НЛО. Короткометражный фильм «Тигр» также раскроет тему взаимоотношений отцов и детей, взросления подростка в непростой финской семье.

В «черной» комедии «Шведская классика» для зрителей сюжет свадьбы раскроется с другой стороны – через трагедию герои приходят к пониманию себя и своих желаний. Норвежская история «Наблюдатель» расскажет о бывших возлюбленных, один из которых не хочет отпускать прошлое.

Особое место в программе займут своего рода манифесты новой женственности режиссеров из Швеции – фильмы под названиями «Juck» и «Пошел ты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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