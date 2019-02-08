Президент России освободил от должностей главу следственного комитете Татарстана и замглавы МВД республики
Президент России Владимир Путин освободил от должностей главы следственного комитета Татарстана Павла Николаева и заместителя главы МВД республики Рафаиля Гильманова.
Указ об этом Глава государства подписал в эту пятницу, 8 февраля. В этот же день документ был размещен в интернете на официальном портале правовой информации.
Напомним, в конце декабря прошлого года «Комсомолка» уже сообщала о грядущей отставке главы следственного комитета Татарстана Павла Николаева. Тогда, на итогового коллегии ведомства он сам заявил об этом. Дело в том, что Николаева переводят на другую должность в Москву. Его же преемников в Татарстане официально должен быть назначен Владимир Циома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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