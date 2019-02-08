2019-02-08T19:18:43+03:00
Общество

Президент России освободил от должностей главу следственного комитете Татарстана и замглавы МВД республики

Указ об этом Владимир Путин пописал 8 февраля
Олег ЛУГОВОЙ
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Указ об этом Глава государства подписал в эту пятницу, 8 февраля.Указ об этом Глава государства подписал в эту пятницу, 8 февраля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин освободил от должностей главы следственного комитета Татарстана Павла Николаева и заместителя главы МВД республики Рафаиля Гильманова.

Указ об этом Глава государства подписал в эту пятницу, 8 февраля. В этот же день документ был размещен в интернете на официальном портале правовой информации.

Напомним, в конце декабря прошлого года «Комсомолка» уже сообщала о грядущей отставке главы следственного комитета Татарстана Павла Николаева. Тогда, на итогового коллегии ведомства он сам заявил об этом. Дело в том, что Николаева переводят на другую должность в Москву. Его же преемников в Татарстане официально должен быть назначен Владимир Циома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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