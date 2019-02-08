2019-02-08T18:47:53+03:00
Происшествия

Жителя Чувашия будут судить за избиение сотрудницы кафе и полицейского

Пьяный мужчина устроил дебош после того, как он узнал, что в заведении к оплате не принимают банковские карты
Олег ЛУГОВОЙ
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Расследование завершено и материалы уголовного дела были переданы в суд.Расследование завершено и материалы уголовного дела были переданы в суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чувашии завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статьям: «побои, совершенные из хулиганских побуждений» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошел 27 ноября прошлого года в поселке Урмары Урмарского района. Местный житель по пьяни устроил в кафе форменный дебош. А все потому, что в заведении отсутствует возможность расплачиваться банковской картой.

По версии следствия, обвиняемый несколько раз ударил рукой по лицу работницы кафе. Когда же после этого в заведение прибыл полицейский, мужчина на вопросы правоохранителя напал на него и тоже ударил в лицо.

После этого пьяного дебошира доставили в отдел полиции. Там, задержанный вновь разъярился и вновь ударил рукой стража порядка. В этот раз в живот.

- Обвиняемый признал свою вину, однако не помнит всех обстоятельств произошедшего, так как был пьян, - сообщают в СУ СКР Чувашии. - Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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