В Марий Эл по факту гибели на пожаре бабушки и ее трехлетнего внука возбудили уголовное дело
Доследственная проверка по факту гибели на пожаре бабушки и ее трехлетнего внука в Мари-Турекском районе завершена. По ее итогам было возбуждено уголовное дело по статье «причинении смерти по неосторожности двум лицам».
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.
Напомним, частный дом многодетной семьи на улице Заречной в деревне Мари-Китня загорелся днем 6 февраля. Очевидцам и пожарным тогда удалось спасти из огня лишь шестимесячного брата погибшего мальчика.
Когда произошел пожар, родители детей находились на работе, а их старшая дочь ушла в школу. С оставшимися маленькими детьми осталась нянчится их бабушка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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