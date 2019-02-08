2019-02-08T18:00:12+03:00
Общество

ВСМ Москва-Казань хотят протянуть до Набережных Челнов

Оказывается, это лежит в основе пространственного развития Стратегии-2030
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта gov.cap.ruФото: с сайта gov.cap.ru
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В эту пятницу на пресс-конференции зам главы Минэкономики Татарстана Олег Пелевин сообщил, что в республике высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва-Казань планируется протянуть до Камской Агломерации и Набережных Челнов. Оказалось, что этот проект лежит в основе пространственного развития Стратегии-2030.

Напомним, что сам проект ВСМ Москва-Казань оценили в сумму порядка 1,6 миллиарда рублей. К тому же встал вопрос экономической целесообразности строительства этой железнодорожной магистрали. До сих пор идут обсуждения, рассматриваются и другие проекты куда государство могло бы с большей эффективностью вложить деньги. Судьба строительства ВСМ может быть решена к началу этого лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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