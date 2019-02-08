В Казани пойманный за руку вор хотел порезать себя ножом и ранил продавщицу
Накануне вечером сигнал тревоги поступил из одного из казанских магазинов. Прибывшим на место охранникам подбежала продавщица. Женщина рассказала, что некий мужчина попытался украсть спиртное на сумму в 1 200 рублей, но был пойман за руку.
Которую он при попытке его остановить он начал резать ножом. Остановить это попыталась одна из продавщиц, но пойманный случайно задел лезвием и ее. К счастью травма женщины оказалась не серьезной. Рану обработали на месте, и она приступила к работе.
Тем не менее на место происшествия все же была вызвана бригада «скорой помощи». От помощи медиков задержанный в свою очередь отказался, но она была ему все равно оказана. Далее, чтобы пресечь возможные инциденты со стороны мужчины, его заковали в наручники.
Позже его передали в руки полицейских.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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