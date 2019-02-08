2019-02-08T17:43:09+03:00
Происшествия

В Казани пойманный за руку вор хотел порезать себя ножом и ранил продавщицу

Мужчину задержали прибывшие охранники
Олег ЛУГОВОЙ
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Женщина пыталась остановить членовредительство и сама попала под нож.Женщина пыталась остановить членовредительство и сама попала под нож.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Накануне вечером сигнал тревоги поступил из одного из казанских магазинов. Прибывшим на место охранникам подбежала продавщица. Женщина рассказала, что некий мужчина попытался украсть спиртное на сумму в 1 200 рублей, но был пойман за руку.

Которую он при попытке его остановить он начал резать ножом. Остановить это попыталась одна из продавщиц, но пойманный случайно задел лезвием и ее. К счастью травма женщины оказалась не серьезной. Рану обработали на месте, и она приступила к работе.

Тем не менее на место происшествия все же была вызвана бригада «скорой помощи». От помощи медиков задержанный в свою очередь отказался, но она была ему все равно оказана. Далее, чтобы пресечь возможные инциденты со стороны мужчины, его заковали в наручники.

Позже его передали в руки полицейских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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