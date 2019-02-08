Владимир Путин назначил 7 судей в Татарстане
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, новыми судьями Арбитражного суда Татарстана стали Лилия Галимзянова и Бахтияр Мугинов.
Вместе с тем, экс-заместитель начальника отдела следственной части главного следственного управления МВД республики Сергей Степанов отныне назначен судьей Кировского районного суда Казани.
Новым судьей Московского районного суда стала Алсу Гумирова, а Ново-Савиновского районного суда - Раиля Ягудина. Ренат Хабибуллин назначен судьей Приволжского райсуда Казани, а Людмила Мухаметзянова судьей городского суда Набережных Челнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU