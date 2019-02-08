В Набережных челнах «Мерседес Бенц» сбил на «зебре» 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-08T15:45:31+03:00

По предварительным данным, водитель иномарки не уступил ребенку дорогу

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Накануне днем в Набережных Челнах на проспекте Яшьлек на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре», машина сбила ребенка.

В момент дорожно-транспортного происшествия 12-школьник пересекал по правилам проезжую часть. Тут-то на него и наехал автомобиль «Мерседес Бенц». По предварительным данным, 52-летний водитель иномарки в нарушении ПДД не уступил ребенку дорогу. В результате чего мальчик с места происшествия был увезен в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU