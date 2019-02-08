В Набережных челнах «Мерседес Бенц» сбил на «зебре» 12-летнего школьника
Накануне днем в Набережных Челнах на проспекте Яшьлек на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре», машина сбила ребенка.
В момент дорожно-транспортного происшествия 12-школьник пересекал по правилам проезжую часть. Тут-то на него и наехал автомобиль «Мерседес Бенц». По предварительным данным, 52-летний водитель иномарки в нарушении ПДД не уступил ребенку дорогу. В результате чего мальчик с места происшествия был увезен в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Казани ГИБДД ищет водитель, который сбил 20-летнюю девушку и сбежал (подробности)
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»