На реконструкцию двух больниц в Чебоксарах из федерального бюджета выделят 370 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-08T15:35:57+03:00

Правительство направит в регионы страны более 70 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию медицинских учреждений

В частности, лишь одна из них получит 208,3 миллиона

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий на 2019-2021 годы. Согласно документу, правительство направит в регионы страны более 70 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию медицинских учреждений. Из этих денег Чувашия получила 370 миллионов.

Известно, что данные средства пойдут на реконструкцию двух больниц в Чебоксарах. В частности за 161,6 миллиона рублей у Центральной городской больницы построят здание многопрофильной поликлиники. Еще 208,3 миллиона пойдет на реконструкцию здания стационара детской городской больницы №2.

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ИСТОЧНИК KP.RU