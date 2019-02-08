В Чебоксарах в парке снесли домик на дереве, который сдавался в аренду
В Чебоксарах снесли деревянный домик, который располагалась на дубе в Лакреевском лесу. Кроме того, от мангала и скамеек очистили земельный участок под ним. Это было сделано по решению суда, за исполнением которого проследили приставы.
- Построивший «домик на дереве» мужчина сдавал его в аренду для проведения различных мероприятий. Понятно, что ни о какой безопасности проведения досуга подобным образом говорить не приходится, - сообщает управление федеральной службы судебных приставов Чувашии.
Известно, что самостоятельно исполнять решение суда хозяин конструкции не стал. Поэтому снос пришлось совершить в принудительном порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU