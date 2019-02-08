Татарстанец под наркотиками приставил к горлу матери нож и заставлял ее переписать на него машину

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-08T14:37:35+03:00

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Утром в Нижнекамске на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревожной кнопки из квартиры дома на проспекте Химиков. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии внутри никого не застали. Связались с хозяином квартиры. Тот рассказал, что дома должна находиться его 60-летняя жена, но она не отвечает на звонки.

В это же время дежурный сообщает росгвардейцам, что очевидцы видели, как мужчина силой привел в нотариальную контору женщину. Ринувшись туда бойцы застали там хозяйку квартиры и ее 29-летнего сына.

Женщина тут же попросила помощи. По словам пенсионерки, отпрыск, ранее судимый за наркотики, в квартире приставил нож к ее горлу и потребовал переписать на него автомобиль «Шкода-Фабиа». Женщина успела незаметно нажать на тревожную кнопку. Сын же силой повел мать к нотариусу для оформления бумаг. Мужчину задержали и передали полицейским. В крови злоумышленника нашли следы наркотиков.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщают в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU