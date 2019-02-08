9 февраля в Казани отметят Всемирную ночь Гарри Поттера-2019

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-08T13:58:07+03:00

Можно будет пройти квест и даже поступить в школу волшебства.

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9 февраля в честь Всемирной ночи Гарри Поттера-2019 любителей вселенной Джоан Роулинг приглашают в КДК им.Ленина. В этот раз тема события - «Школа чародейства и волшебства Хогвартс».

Организаторы обещают квест, в котором каждый из участников помимо командных испытаний сможет в индивидуальных заданиях прокачать свою карту развития, а также заработать магические деньги.

Также можно будет прогуляться по знаменитому Косому переулку, купить сладости и поговорить с ожившими персонажами. Кроме того, там можно будет поступить и в школу волшебства.

Так, студенов ожидают обучению секретному созданию сильного магического существа для битвы с врагом, путешествие во времени и прохождение заданий в составе элитного отряда мракоборцев.

Начало в 18.30. Зарегистрироваться можно по телефону: (843) 210-04-13.

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ИСТОЧНИК KP.RU