2019-02-08T13:58:07+03:00
Общество

9 февраля в Казани отметят Всемирную ночь Гарри Поттера-2019

Мероприятие пройдет в КДК им.Ленина
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Можно будет пройти квест и даже поступить в школу волшебства.Можно будет пройти квест и даже поступить в школу волшебства.
Изменить размер текста:

9 февраля в честь Всемирной ночи Гарри Поттера-2019 любителей вселенной Джоан Роулинг приглашают в КДК им.Ленина. В этот раз тема события - «Школа чародейства и волшебства Хогвартс».

Организаторы обещают квест, в котором каждый из участников помимо командных испытаний сможет в индивидуальных заданиях прокачать свою карту развития, а также заработать магические деньги.

Также можно будет прогуляться по знаменитому Косому переулку, купить сладости и поговорить с ожившими персонажами. Кроме того, там можно будет поступить и в школу волшебства.

Так, студенов ожидают обучению секретному созданию сильного магического существа для битвы с врагом, путешествие во времени и прохождение заданий в составе элитного отряда мракоборцев.

Начало в 18.30. Зарегистрироваться можно по телефону: (843) 210-04-13.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гарри теперь в Казани! Или как мы нашли своего Поттера (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин назначил 7 судей в Татарстане
В Чебоксарах в парке снесли домик на дереве, который сдавался в аренду
«Фабрику чистки ковров №1» из Набережных Челнов хотят лишить номера один
В Набережных челнах «Мерседес Бенц» сбил на «зебре» 12-летнего школьника
На реконструкцию двух больниц в Чебоксарах из федерального бюджета выделят 370 миллионов рублей
«Татфондбанк» хочет обанкротить Институт авиатехнологии в Казани
Дальше без Джанаева: "Рубин" разорвал контракт с опытным вратарем
Татарстанец под наркотиками приставил к горлу матери нож и заставлял ее переписать на него машину
ВТБ стал лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом
В Казани добычей грабителей с пистолетом стала женская сумочка
В Казани в бассейне «Оргсинтез» начался этап финальной реконструкции
В Казани ГИБДД ищет водитель, который сбил 20-летнюю девушку и сбежал
В Чувашии инвалидам боевых действий увеличат размер социальных выплат
В Татарстане по факту гибели подростков в бане начата доследственная проверка
У Татарстана не хватает квот на бесплатное ЭКО по медицинскому страхованию
Ростехнадзор: за 2018 год в Татарстане снизилось количество аварий в промышленном секторе
В Чебоксарах мужчина разбился насмерть, сорвавшись с козырька подъезда
Президент Татарстана вручил ученым республиканские госпремии
В Казани новое общежитие для студентов медуниверситета планируют построить до конца 2019 года
9 февраля В Казани из-за «Лыжни России-2019» ожидается затруднение движение транспорта
В 2018 году малые компании Татарстана добыли 7,14 миллиона тонн нефти