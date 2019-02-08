«Татфондбанк» хочет обанкротить Институт авиатехнологии в Казани
Через суд с вуза требуют 17,7 миллиона рублей
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что управляющий рухнувшего «Татфондбанка» подал иск о банкротстве Казанского научно-исследовательского института авиационных технологий. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда Татарстана.
Согласно опубликованным данным, сумма исковых требований составила 17,7 миллиона рублей. Первое заседание по этому делу намечено на 12 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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