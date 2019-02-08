«Фабрику чистки ковров №1» из Набережных Челнов хотят лишить номера один

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-08T16:04:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Предприниматель из Набережных Челнов Евгений Скобкарев обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства. В частности, УФАС Татарстана обратил внимание на название его компании «Фабрика чистки ковров №1».

По мнению антимонопольщиков, Скобкарев некорректно сравнил свои услуги с аналогичными предложениями от других предпринимателей, использовав в названии «№1», при этом так и не указав причины такого верховенства. В ответ на обвинения бизнесмен заявил, что единица в названии – лишь числовое обозначение, а не преимущество услуги.

Несмотря на это, УФАС Татарстана признал рекламу ненадлежащей и выдал бизнесмену предписание об устранении нарушения, то есть, по сути, убрать из названия компании тот самый номер один.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU