2019-02-08T16:04:46+03:00
Общество

«Фабрику чистки ковров №1» из Набережных Челнов хотят лишить номера один

Владельца компании обвиняют в некорректном сравнении с другими предприятиями
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Предприниматель из Набережных Челнов Евгений Скобкарев обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства. В частности, УФАС Татарстана обратил внимание на название его компании «Фабрика чистки ковров №1».

По мнению антимонопольщиков, Скобкарев некорректно сравнил свои услуги с аналогичными предложениями от других предпринимателей, использовав в названии «№1», при этом так и не указав причины такого верховенства. В ответ на обвинения бизнесмен заявил, что единица в названии – лишь числовое обозначение, а не преимущество услуги.

Несмотря на это, УФАС Татарстана признал рекламу ненадлежащей и выдал бизнесмену предписание об устранении нарушения, то есть, по сути, убрать из названия компании тот самый номер один.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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