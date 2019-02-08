СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-08T13:29:59+03:00

Ущерб оценили в 10 тысяч рублей, злоумышленников задержали по «горячим следам» [видео]

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В полицию Казани обратилась 50-летняя горожанка. По словам женщины, рано утром по пути на работу около одного из домов на улице Циолковского на нее напали двое парней. Угрожая предметом похожим на пистолет, налетчики отобрали у совей жертвы сумку с личными вещами. Сумма причиненного ими ущерба оценили в 10 тысяч рублей.

Вышедшие на место преступления полицейские при осмотре ближайших дворов обнаружили часть вещей из похищенной сумки. В итоге грабители были задержаны по «горячим следам» на улице Гудованцева. В отношении двух молодых людей в возрасте 20-ти и 23-х лет было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/690763" frameborder="0"></iframe> В Казани добычей грабителей с пистолетом стала женская сумочка.МВД по РТ

- Их заключили под стражу. Расследование продолжается, к материалам уголовного дела приобщено предполагаемое орудие преступления – пневматический пистолет, - сообщили в УМВД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU