2019-02-08T13:29:59+03:00
Происшествия

В Казани добычей грабителей с пистолетом стала женская сумочка

Ущерб оценили в 10 тысяч рублей, злоумышленников задержали по «горячим следам» [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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К материалам уголовного дела, возбужденного по статье "разбой", приобщено предполагаемое орудие преступления – пневматический пистолет.К материалам уголовного дела, возбужденного по статье "разбой", приобщено предполагаемое орудие преступления – пневматический пистолет.
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В полицию Казани обратилась 50-летняя горожанка. По словам женщины, рано утром по пути на работу около одного из домов на улице Циолковского на нее напали двое парней. Угрожая предметом похожим на пистолет, налетчики отобрали у совей жертвы сумку с личными вещами. Сумма причиненного ими ущерба оценили в 10 тысяч рублей.

Вышедшие на место преступления полицейские при осмотре ближайших дворов обнаружили часть вещей из похищенной сумки. В итоге грабители были задержаны по «горячим следам» на улице Гудованцева. В отношении двух молодых людей в возрасте 20-ти и 23-х лет было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

В Казани добычей грабителей с пистолетом стала женская сумочка.МВД по РТ

- Их заключили под стражу. Расследование продолжается, к материалам уголовного дела приобщено предполагаемое орудие преступления – пневматический пистолет, - сообщили в УМВД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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