В Казани в бассейне «Оргсинтез» начался этап финальной реконструкции
Стало известно, что в казанском бассейне «Оргсинтез» началась финальный этап реконструкции, которая должна завершиться к концу 2019 года.
На сегодня в спортивном комплексе отремонтирован фасад и вентиляция, а в бассейне установлены энергосберегающие стеклопакеты. Об этом сообщил депутат Госдумы Татарстана Ирек Зиннуров в интервью «Татaр-инфoрм».
Финальные работы будут представлять собой смену освещения и реконструкцию стен бассейна. После преображения учреждения одно его крыло с собственной раздевалкой и душевой будет отдано ватерпольной команде «Синтез».
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU