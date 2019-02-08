В Казани в бассейне «Оргсинтез» начался этап финальной реконструкции

СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-08T13:13:17+03:00

Он будет представлять собой смену освещения и ремонт стен чаши с водой

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Стало известно, что в казанском бассейне «Оргсинтез» началась финальный этап реконструкции, которая должна завершиться к концу 2019 года.

На сегодня в спортивном комплексе отремонтирован фасад и вентиляция, а в бассейне установлены энергосберегающие стеклопакеты. Об этом сообщил депутат Госдумы Татарстана Ирек Зиннуров в интервью «Татaр-инфoрм».

Финальные работы будут представлять собой смену освещения и реконструкцию стен бассейна. После преображения учреждения одно его крыло с собственной раздевалкой и душевой будет отдано ватерпольной команде «Синтез».

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ИСТОЧНИК KP.RU