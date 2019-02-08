В Казани ГИБДД ищет водитель, который сбил 20-летнюю девушку и сбежал

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-08T12:57:16+03:00

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Утром 7 февраля – в 7.30, в Казани около дома №40 на улице Татарстан был совершен наезд на пешехода. 20-летняя девушка получила телесные повреждения. Водитель после этого дорожно-транспортного происшествия в нарушение правил решил побыстрее скрыться с места наезда на пешехода.

- Просьба очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-815, 5-333-848, - призывает Госавтоинспекция Казани.

Всего же, по их данным, за прошедшие сутки в столице Татарстана было зарегистрировано 324 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими – 3 наезда на пешеходов и столкновение транспортных средств. В результате ДТП 4 участника дорожного движения – 3 пешехода и пассажир, получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU