2019-02-08T12:52:00+03:00
Общество

В Чувашии инвалидам боевых действий увеличат размер социальных выплат

Теперь инвалиды 3 группы будут ежемесячно получать 700 рублей, инвалиды 2 группы – 1000 рублей, а инвалиды 1 группы – 1300 рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.сomФото: pixabay.сom
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В пятницу, 8 февраля, в Чувашии подписали указ об увеличении размера социальных выплат инвалидам боевых действий. Он опубликован на официальном портале органов власти республики.

В соответствии с этим документом, инвалиды 3 группы ежемесячно будут получать 700 рублей вместо 500, инвалиды 2 группы – 1000 рублей вместо 700, а инвалиды 1 группы – 1300 рублей вместо 900.

Отмечается, что указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Известно, что на данный момент в Чувашии проживает 107 инвалидов боевых действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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