Ростехнадзор: за 2018 год в Татарстане снизилось количество аварий в промышленном секторе
В Казани прошло итоговое совещание Приволжского управления Ростехнадзора с участием его руководителя Бориса Петрова и президента Татарстана Рустама Минниханова. Основной обсуждаемой темой стали вопросы промышленной безопасности.
Так, было сообщено, что в 2018 году, по сравнению с предыдущим, в Татарстане зафиксировано уменьшение количества аварий в этой отрасли по всем видам надзора – с 13 до 11 инцидентов. Снижение составило 15%, что в целом укладывается в средний показатель по России.
Однако другие регионы, находящиеся в зоне ответственности Приволжского управления Ростехнадзора, показали не такие хорошие результаты за озвученный период. И это при том, что наибольшее число аварий, например, регистрируется именно на объектах нефте- и газодобычи, нефтепереработки.
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ИСТОЧНИК KP.RU