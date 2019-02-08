Ростехнадзор: за 2018 год в Татарстане снизилось количество аварий в промышленном секторе

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-08T11:45:39+03:00

По данным Приволжского управления Ростехнадзора, наибольшее число аварий на подответственной ему территории, например, регистрируется именно на объектах нефте- и газодобычи, нефтепереработки. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Было зафиксировано 11 происшествий против 13-ти, которые произошли в 2017-ом

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В Казани прошло итоговое совещание Приволжского управления Ростехнадзора с участием его руководителя Бориса Петрова и президента Татарстана Рустама Минниханова. Основной обсуждаемой темой стали вопросы промышленной безопасности.

Так, было сообщено, что в 2018 году, по сравнению с предыдущим, в Татарстане зафиксировано уменьшение количества аварий в этой отрасли по всем видам надзора – с 13 до 11 инцидентов. Снижение составило 15%, что в целом укладывается в средний показатель по России.

Однако другие регионы, находящиеся в зоне ответственности Приволжского управления Ростехнадзора, показали не такие хорошие результаты за озвученный период. И это при том, что наибольшее число аварий, например, регистрируется именно на объектах нефте- и газодобычи, нефтепереработки.

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ИСТОЧНИК KP.RU