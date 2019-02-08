У Татарстана не хватает квот на бесплатное ЭКО по медицинскому страхованию

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-08T12:14:25+03:00

Меж тем, Минздрав республики рассматривает экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) как одну из возможностей повышения демографии в России

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Стало известно, что Татарстану не хватает квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) по официальному медицинскому страхованию. О том, что направить на них дополнительные денежные средства пока невозможно, сообщил замминистра здравоохранения республики Айрат Гарипов.

На встрече с представителями медицинского бизнеса Гарипов отметил, что обязательно доложит об этой проблеме министру ведомства, и они организуют отдельную встречу по вопросу квот на ЭКО. После он добавил, что региональный Минздрав считает ЭКО - одной из возможностей повышения демографии в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU