В Татарстане по факту гибели подростков в бане начата доследственная проверка
Напомним, накануне вечером в Альметьевске в бане погибли два подростка – братья в возрасте 13-ти и 17-ти лет.
По данному факту начата доследственная проверка. На данный момент установлено, что родители погибших не дождались их после того, как те ушли мыться в баню. Взрослые взломали запертую изнутри дверь и обнаружили мальчиков лежащими в предбаннике. Несмотря на все усилия медиков «скорой», спасти жизни подростков не удалось.
- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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