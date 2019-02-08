2019-02-08T12:33:39+03:00
Происшествия

В Татарстане по факту гибели подростков в бане начата доследственная проверка

Мальчиков в бессознательном состоянии обнаружил их отец
Олег ЛУГОВОЙ
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В произошедшем разбираются следователи.В произошедшем разбираются следователи.
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Напомним, накануне вечером в Альметьевске в бане погибли два подростка – братья в возрасте 13-ти и 17-ти лет.

По данному факту начата доследственная проверка. На данный момент установлено, что родители погибших не дождались их после того, как те ушли мыться в баню. Взрослые взломали запертую изнутри дверь и обнаружили мальчиков лежащими в предбаннике. Несмотря на все усилия медиков «скорой», спасти жизни подростков не удалось.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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