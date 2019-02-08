Президент Татарстана вручил ученым республиканские госпремии

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-08T11:01:17+03:00

В День российской науки церемония прошла в Казанском Кремле

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 8 февраля, в День Российской науки президент Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле торжественно вручил ученым республиканские госпремии.

- Одна из задач Стратегии-2030 - это существенное повышение эффекта от научных открытий и разработок. В этом году лауреатами государственных премий Республики Татарстан в области науки и техники стали проекты наших главных отраслей промышленности – нефтедобычи и нефтехимии, - сказал на церемонии Рустам Минниханов.

Так, госпремии Татарстана в области науки и техники присуждены: за разработку и промышленное внедрение комплекса технических и технологических решений по ремонтно-изоляционным работам, обеспечивающим ограничение водопритока и увеличение нефтеизвлечения; а также за работу «Промышленные технологии разложения кислородосодержащих побочных продуктов нефтехимических производств».

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU