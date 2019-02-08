Президент Татарстана вручил ученым республиканские госпремии
В эту пятницу, 8 февраля, в День Российской науки президент Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле торжественно вручил ученым республиканские госпремии.
- Одна из задач Стратегии-2030 - это существенное повышение эффекта от научных открытий и разработок. В этом году лауреатами государственных премий Республики Татарстан в области науки и техники стали проекты наших главных отраслей промышленности – нефтедобычи и нефтехимии, - сказал на церемонии Рустам Минниханов.
Так, госпремии Татарстана в области науки и техники присуждены: за разработку и промышленное внедрение комплекса технических и технологических решений по ремонтно-изоляционным работам, обеспечивающим ограничение водопритока и увеличение нефтеизвлечения; а также за работу «Промышленные технологии разложения кислородосодержащих побочных продуктов нефтехимических производств».
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ИСТОЧНИК KP.RU