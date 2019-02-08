2019-02-08T11:31:48+03:00
Происшествия

В Чебоксарах мужчина разбился насмерть, сорвавшись с козырька подъезда

Высота падения составила около 2,7 метра
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Следственный комитет уже начал доследственную проверку инцидентаСледственный комитет уже начал доследственную проверку инцидентаФото: Елена КОСТЮРИНА
Изменить размер текста:

В четверг, 7 февраля, в Новоюжном районе Чебоксар мужчина сорвался с козырька подъезда и погиб. Несчастный случай произошел у дома № 324 по улице Стрелковой Дивизии.

Известно, что погибший работал в управляющей компании плотником. Упав с высоты порядка 2,7 метров, он получил травму головы и скончался на месте.

СУ СКР Чувашии уже начал доследственную проверку. В частности, назначена судебно-медицинская экспертиза. После будет дана правовая оценка вопросам исполнения требований законодательства об охране труда и техники безопасности в организации, где работал погибший.

- К проверке привлечены специалисты Госинспекции труда в Чувашии, - сообщает пресс-служба СУ СКР республики.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
9 февраля в Казани отметят Всемирную ночь Гарри Поттера-2019
В Казани добычей грабителей с пистолетом стала женская сумочка
В Казани в бассейне «Оргсинтез» начался этап финальной реконструкции
В Казани ГИБДД ищет водитель, который сбил 20-летнюю девушку и сбежал
В Чувашии инвалидам боевых действий увеличат размер социальных выплат
В Татарстане по факту гибели подростков в бане начата доследственная проверка
У Татарстана не хватает квот на бесплатное ЭКО по медицинскому страхованию
Ростехнадзор: за 2018 год в Татарстане снизилось количество аварий в промышленном секторе
Президент Татарстана вручил ученым республиканские госпремии
В Казани новое общежитие для студентов медуниверситета планируют построить до конца 2019 года
9 февраля В Казани из-за «Лыжни России-2019» ожидается затруднение движение транспорта
В 2018 году малые компании Татарстана добыли 7,14 миллиона тонн нефти