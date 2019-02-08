В Чебоксарах мужчина разбился насмерть, сорвавшись с козырька подъезда

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-08T11:31:48+03:00

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В четверг, 7 февраля, в Новоюжном районе Чебоксар мужчина сорвался с козырька подъезда и погиб. Несчастный случай произошел у дома № 324 по улице Стрелковой Дивизии.

Известно, что погибший работал в управляющей компании плотником. Упав с высоты порядка 2,7 метров, он получил травму головы и скончался на месте.

СУ СКР Чувашии уже начал доследственную проверку. В частности, назначена судебно-медицинская экспертиза. После будет дана правовая оценка вопросам исполнения требований законодательства об охране труда и техники безопасности в организации, где работал погибший.

- К проверке привлечены специалисты Госинспекции труда в Чувашии, - сообщает пресс-служба СУ СКР республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU