9 февраля В Казани из-за «Лыжни России-2019» ожидается затруднение движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-08T10:41:10+03:00

Затруднения могут наблюдаться с 9.30 до 13.00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Массовая гонка с участием более 3,5 тысяч людей в пойме реки

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В эту субботу, 9 февраля, в столице Татарстана более 3,5 тысяч людей примут участием в массовой гонке «Лыжня России-2019». Она пройдет на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города, а именно в пойме реки Казанка.

В связи с проведением этого мероприятия с 9.30 до 13.00 движение транспорта может быть затруднено на пересечении улиц Гаврилова и маршала Чуйкова. Администрация районов просит автомобилистов заблаговременно выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU