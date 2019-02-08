9 февраля В Казани из-за «Лыжни России-2019» ожидается затруднение движение транспорта
В эту субботу, 9 февраля, в столице Татарстана более 3,5 тысяч людей примут участием в массовой гонке «Лыжня России-2019». Она пройдет на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города, а именно в пойме реки Казанка.
В связи с проведением этого мероприятия с 9.30 до 13.00 движение транспорта может быть затруднено на пересечении улиц Гаврилова и маршала Чуйкова. Администрация районов просит автомобилистов заблаговременно выбирать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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