2019-02-08T10:46:21+03:00
Общество

В Казани новое общежитие для студентов медуниверситета планируют построить до конца 2019 года

Здание разместится на углу проспекта Амирхана и улицы Чуйкова
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сейчас вуз испытывает дефицит жилья для студентовСейчас вуз испытывает дефицит жилья для студентовФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что казанский государственный медицинский университет испытывает дефицит жилья для студентов. В связи с этим в городе было решено построить новое общежитие. Соответствующей информацией на встрече с журналистами поделился ректор вуза Алексей Созинов.

Он отметил, что общежитие разместится в Ново-Савиновском районе, на углу проспекта Амирхана и улицы Чуйкова. В него смогут заселиться порядка 420 студентов-медиков. Здание планируют сдать до конца текущего года.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
9 февраля в Казани отметят Всемирную ночь Гарри Поттера-2019
В Казани добычей грабителей с пистолетом стала женская сумочка
В Казани в бассейне «Оргсинтез» начался этап финальной реконструкции
В Казани ГИБДД ищет водитель, который сбил 20-летнюю девушку и сбежал
В Чувашии инвалидам боевых действий увеличат размер социальных выплат
В Татарстане по факту гибели подростков в бане начата доследственная проверка
У Татарстана не хватает квот на бесплатное ЭКО по медицинскому страхованию
Ростехнадзор: за 2018 год в Татарстане снизилось количество аварий в промышленном секторе
В Чебоксарах мужчина разбился насмерть, сорвавшись с козырька подъезда
Президент Татарстана вручил ученым республиканские госпремии
9 февраля В Казани из-за «Лыжни России-2019» ожидается затруднение движение транспорта
В 2018 году малые компании Татарстана добыли 7,14 миллиона тонн нефти