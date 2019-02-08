В Казани новое общежитие для студентов медуниверситета планируют построить до конца 2019 года
Здание разместится на углу проспекта Амирхана и улицы Чуйкова
Сейчас вуз испытывает дефицит жилья для студентовФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Стало известно, что казанский государственный медицинский университет испытывает дефицит жилья для студентов. В связи с этим в городе было решено построить новое общежитие. Соответствующей информацией на встрече с журналистами поделился ректор вуза Алексей Созинов.
Он отметил, что общежитие разместится в Ново-Савиновском районе, на углу проспекта Амирхана и улицы Чуйкова. В него смогут заселиться порядка 420 студентов-медиков. Здание планируют сдать до конца текущего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU