В 2018 году малые компании Татарстана добыли 7,14 миллиона тонн нефти

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-08T10:23:02+03:00

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В Казани под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова прошло совещания с руководителями малых нефтяных компаний (МНК) республики.

Из более 36 миллионов тонн «черного золота» в регионе малыми компаниями было добыто 7,14 миллионов тонн. Как было заявлено, МНК обеспечивает 20% республиканской нефтедобычи.

Установленное ими задание в 2018 году по бурению перевыполнено более чем в 1,5 раза. Заработали 245 новых скважин.

Суммарная же отгрузка продукции МНК за год составила 161 миллиард рублей, что на 37% выше, чем в 2017 году. Налогов от них в различные бюджеты поступило на сумму 115,6 млрд рублей, в том числе и в консолидированную казну Татарстана – 9,5 млрд, что на 32% больше, чем в предыдущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU