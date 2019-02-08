За ночь в Татарстане угарным газом отравились 6 человек: погибли два ребенка

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-08T10:00:13+03:00

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Накануне вечером в Альметьевске в частном доме хозяева истопили дровяную баню. Сначала помылись родители, а после в парилку зашли два их сына в возрасте 13-ти и 17-ти лет.

Взрослые, скорее всего, стали первыми жертвами угарного газа, так как после бани они сразу уснули. Проснувшись, отец семейства решил проведать сыновей и нашел их в парилке в бессознательном состоянии. Прибывшие на место происшествия медики «скорой» сделали все что возможно, однако жизни мальчиков было уже не спасти.

Второе ЧП произошло тем же вечером только в Казани. Так, на улице Дементьева в доме №33 в одной из квартир также от угарного газа пострадали две женщины, один мужчина и годовалый мальчик. Взрослые с отравлением средней степени тяжести были отправлены в больницу №7, а ребенок в ДРКБ.

- Причина происшествия в обоих случаях устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU