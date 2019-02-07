На строительство новой трамвайной ветки в Нижнекамске нужно более миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-02-07T17:30:20+03:00

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В Нижнекамске построят новую трамвайную ветку. Уже известно, что называться она будет "Южная", протяженность составит 12 километров и к существующей сети электротранспорта она добавит 7 маршрутов. Не ясно только одно - сроки, когда именно трамвай появится в новых микрорайонах города.

По словам мэра Нижнекамска Айдара Метшина, задача последних лет выполнена – проектно-сметная документация получена, экспертиза пройдена. Следующий шаг – найти средства непосредственно на строительство. А это более миллиарда рублей.

- Согласитесь, это большая сумма, и в одночасье мы не сможем её получить. Наша задача теперь - пытаться войти в различные программы. К примеру, Набережные Челны. Вот у них подобный проект лежал на полке около 25 лет. Пришло время – они получили эту возможность и построили ветку. Уверен, что у нас не будет такой продолжительности, но какое-то время нам придётся работать над тем, чтобы получить источники финансирования. Но трамвай, дай Бог, в новых микрорайонах будет, - заявил Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU