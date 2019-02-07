Топ редких детских имен Казани: Бари, Султан, Серж и Теодор
Так, по их данным, с 28 января по 3 февраля в столице Татарстана было зарегистрировано появление на свет 347 детей. Из них 180 – это мальчики, а 167 – девочки.
Также отмечается, что за этот период минимальный вес новорожденного ребенка был зафиксирован на отметке 1 100 граммов, а самый максимальный – 4 720 граммов.
Не забыли сотрудники казанского ЗАГСа и о традиционном рейтинге имен, которыми горожане нарекали своих новорожденных детей на прошлой неделе.
Так, в этот раз список самых популярных из них выглядит так: Камиль, Амир, Карим, Айлин, Адель, Эмиль, Ибрагим, Ева и Марьям.
В топ же самых редких детских имен на прошлой неделе попали: Бари, Султан, Амиран, Алана, Лея, Ульяна, Марта, Серж, Теодор и Ярослава.
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ИСТОЧНИК KP.RU