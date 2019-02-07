Центр Казани хотят освободить от ж/д путей, грузового порта и построить 5-этажный комплекс, а также дом в стиле деревянного зодчества

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-07T16:27:13+03:00

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Под председательством президента республики Рустама Минниханова комиссия рассмотрела 8 проектов строительства в историческом центре Казани.

В итоге было одобрено возведение: 5-этажного комплекса с подземной парковкой по адресу: ул. Право-Булачная, 51; пристроя к производственному зданию – по ул. Мазита Гафури; жилого дома с подземной парковкой внутри исторического квартала у Апанаевской мечети по адресу: ул. Каюма Насыри, 31; 5-этажного дома с подземным паркингом по ул. Большая Красная; одноэтажного дома по ул. Яшлер, 57, который будет выполнен в стиле деревянного зодчества; одноквартирного жилого дома по адресу: ул. Щепкина, 16.

Также на заседании руководитель проектной группы по вопросам устойчивого развития территории исторического поселения Казани Олег Маклаков предложил вынести из центра города грузовые железнодорожные пути и грузовой порт. По его словам, занятые ими участки имеют серьезную инвестиционную привлекательность.

ИСТОЧНИК KP.RU