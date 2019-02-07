В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли вытащить из кювета многотонную фуру
Во время патрулирования автодорог в Балтасинском районе республики на автодороге "Балтаси-Шемордан" сотрудники Госавтоинспекции Татарстана - лейтенант полиции Раниф Галимбеков и старший сержант полиции Равиль Валиев, увидели попавший в заснеженный кювет грузовой автомобиль МАЗ. Водитель фуры рассказал, что он не справился с управлением и его грузовик съехал в кювет, где прочно застрял с сугробе.
Для того, чтобы вызволить фуру, офицеры вызвали трактор, который помог вернуть многотонную махину обратно на проезжую часть.
- Водитель автомобиля МАЗ поблагодарил инспекторов ГИБДД за оказанную помощь и продолжил свой путь, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU