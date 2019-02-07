В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли вытащить из кювета многотонную фуру

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-07T18:16:14+03:00

Водитель фуры рассказал, что он не справился с управлением

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Во время патрулирования автодорог в Балтасинском районе республики на автодороге "Балтаси-Шемордан" сотрудники Госавтоинспекции Татарстана - лейтенант полиции Раниф Галимбеков и старший сержант полиции Равиль Валиев, увидели попавший в заснеженный кювет грузовой автомобиль МАЗ. Водитель фуры рассказал, что он не справился с управлением и его грузовик съехал в кювет, где прочно застрял с сугробе.

Для того, чтобы вызволить фуру, офицеры вызвали трактор, который помог вернуть многотонную махину обратно на проезжую часть.

- Водитель автомобиля МАЗ поблагодарил инспекторов ГИБДД за оказанную помощь и продолжил свой путь, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU